Orrore in Sicilia: quattro cani avvelenati, LEAL denuncia il crimine

La giornata dell’8 agosto ha gettato la sezione LEAL di Siracusa e tanti cittadini nel dolore e nello sconforto. Laura Merlino, responsabile locale dell’associazione, è stata coinvolta in un drammatico ritrovamento nel quartiere Pizzuta: quattro cani sono stati trovati morti da poche ore, con ogni probabilità avvelenati.

LEAL, insieme all’associazione Balzoo, è intervenuta sul luogo, documentando con il cuore spezzato e un forte senso di indignazione l’atrocità del gesto. Oltre ai quattro animali uccisi, è stato rinvenuto un quinto cane in stato avanzato di decomposizione, segno che tali episodi non sono isolati nel siracusano ma si ripetono da tempo.

I corpi sono stati prelevati per eseguire le autopsie e identificare il tipo di veleno utilizzato.

Laura Merlino, responsabile LEAL Siracusa, profondamente colpita da questo efferato crimine, annuncia l’imminente deposito di una denuncia formale presso le autorità competenti e si appella agli inquirenti, chiedendo la ricerca dei responsabili e sollecita l’aiuto di eventuali testimoni per assicurare i colpevoli alla giustizia.

Questo triste episodio si aggiunge alla recente tragedia di “Timida”, la cagnolina trovata morta, legata e straziata sui binari, che ha già scosso l’opinione pubblica e profondamente addolorato le volontarie.

Roberto Brognano, responsabile LEAL Maltrattamento e Randagismo, fa un richiamo alla comunità: “Ogni gesto di violenza verso gli animali rappresenta un grave segnale di degrado umano e sociale. Invito la comunità a non restare indifferente e a collaborare con le associazioni e con i volontari per le sterilizzazioni e per monitorare i cani di quartiere”.

LEAL Siracusa, con l’associazione Balzoo con cui collabora sul territorio, rinnova il suo impegno per la tutela animale e si appella alla coscienza civica di tutti affinché si ponga fine a questa ondata di crimini