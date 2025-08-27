Orrore in Sicilia, extracomunitario sgozza un cane randagio per mangiarlo: AIDAA chiede l’espulsione immediata

StrettoWeb

A Naro in provincia di Agrigento un extracomunitario ha sgozzato un cagnolino randagio davanti alla farmacia del paese e ha poi portato con se la carcassa dell’animale per mangiarlo, cosa che non si sa se sia riuscito a fare. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che in un breve comunicato sottolinea. La gravità e l’orrore indicibile per questa azione criminale e chiede per questo extracomunitario già noto alle forze dell’ordine e che ora si trova in custodia la immediata espulsione dal territorio italiano. “Quanto accaduto è di una gravità senza precedenti questa persona non se la deve cavare con una semplice condanna ma deve essere allontanato subito dal territorio nazionale italiano”.