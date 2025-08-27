A Naro in provincia di Agrigento un extracomunitario ha sgozzato un cagnolino randagio davanti alla farmacia del paese e ha poi portato con se la carcassa dell’animale per mangiarlo, cosa che non si sa se sia riuscito a fare. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che in un breve comunicato sottolinea. La gravità e l’orrore indicibile per questa azione criminale e chiede per questo extracomunitario già noto alle forze dell’ordine e che ora si trova in custodia la immediata espulsione dal territorio italiano. “Quanto accaduto è di una gravità senza precedenti questa persona non se la deve cavare con una semplice condanna ma deve essere allontanato subito dal territorio nazionale italiano”.
Orrore in Sicilia, extracomunitario sgozza un cane randagio per mangiarlo: AIDAA chiede l’espulsione immediata
L’episodio shock avvenuto davanti a una farmacia in provincia di Agrigento: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e ora in custodia, avrebbe portato via la carcassa per cibarsene. L’associazione animalista: “Atto criminale di gravità senza precedenti”
