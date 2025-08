Operazione Nostalgia Reggio Calabria: ci sarà l’ex Reggina Giacomo Tedesco

StrettoWeb

Si arricchisce il parterre degli ospiti che prenderanno parte al raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria il prossimo 6 settembre. L’ultimo annuncio in ordine temporale da parte degli organizzatori è quello di Giacomo Tedesco, ex centrocampista che in Calabria ha vestito le maglie di Cosenza e soprattutto Reggina. Amaranto dal 2003 al 2007, Tedesco è stato uno degli eroi della mitica salvezza raggiunta dalla squadra di Mazzarri con 15 punti di penalizzazione.

Successivamente, Tedesco è tornano in riva allo Stretto nella stagione 2010-2011 da calciatore e il 20 aprile 2015 da allenatore, prendendo il posto dell’esonerato Roberto Alberti Mazzaferro portando la squadra ai Playout e alla successiva salvezza ottenuta nel derby contro il Messina.