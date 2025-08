Operazione Nostalgia a Reggio Calabria: annunciati Bianchi e Brienza

StrettoWeb

Continuano gli annunci del raduno di Operazione Nostalgia che il 6 settembre arriverà a Reggio Calabria. Gli ultimi due nomi svelati dagli organizzatori faranno particolarmente felici i tifosi della Reggina che hanno già comprato il biglietto o che, dopo gli annunci odierni, si affretteranno a comprarlo. Il primo nome è quello di Rolando Bianchi, bomber che non ha bisogno di presentazioni.

“Rolandinho” è stato grande protagonista nella stagione 2006-2007 in riva allo Stretto, quella della famosissima salvezza dal -15 di penalizzazione. Ritroverà Nick Amoruso, suo partner in crime in quella storica annata, chiusa a suon di gol (18 Bianchi e 17 Amoruso) ed emozioni.

L’altro nome è quello di Franco Brienza, a Reggio Calabria dal 2008 al 2010, appena due stagioni, condite però da 23 gol. 172 cm di classe e talento, sgusciante, abile nel dribbling, negli assist, su calcio da fermo e anche su azione, il nativo di Cantù è ricordato come uno dei calciatori più talentuosi passati in maglia amaranto. Ha promesso: “sono ancora un calciatore vero, al raduno regalerò spettacolo“.