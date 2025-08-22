“Oltre la bellezza”: a Belvedere Marittimo incoronata la Miss 2025 | NOME

miss belvedere
StrettoWeb

Anche quest’anno la magia dell’estate belvederese ha avuto il suo momento di punta con l’appuntamento “Oltre la bellezza – Miss Belvedere Marittimo 2025”, che mercoledì 20 agosto ha illuminato Piazza Palmento. La manifestazione, divenuta ormai un classico dell’estate tirrenica, ha richiamato un pubblico numeroso, composto non solo da cittadini e turisti, ma anche da curiosi e appassionati che hanno voluto assistere a uno degli eventi più attesi della stagione. La serata, caratterizzata da eleganza, musica e spettacolo, ha visto sfilare le partecipanti in diverse uscite, tra abiti eleganti e momenti dedicati alla valorizzazione del territorio e dei suoi giovani talenti. Dopo una lunga attesa e la valutazione della giuria, a conquistare la fascia di Miss Belvedere 2025 è stata Benedetta Carrozzino.

Il concorso, che si inserisce in una cornice di eventi estivi sempre più ricca e partecipata, rappresenta per Belvedere Marittimo una vetrina importante: un momento di aggregazione, di valorizzazione delle nuove generazioni e, soprattutto, di promozione turistica. Piazza Palmento si è trasformata in un vero palcoscenico a cielo aperto, dove moda, tradizione e intrattenimento hanno trovato un perfetto equilibrio.

Gli organizzatori, al termine della manifestazione, hanno sottolineato come il successo di questa edizione confermi la centralità dell’evento nel calendario estivo della città. A tal proposito, nel servizio in basso, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, si possono ascoltare e vedere le interviste realizzate ai protagonisti dell’evento.

