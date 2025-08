Occupazione Gaza, Netanyahu riunisce i vertici militari: che succede ora

StrettoWeb

Dopo aver espresso la volontà di occupare totalmente la Striscia di Gaza, Benjamin Netanyahu convocherà oggi una riunione ristretta per parlare dei piani militari per la Striscia di Gaza. È quanto riportato da Channel 12 che cita il “Times of Israel”. Secondo le notizie, saranno presenti il ministro della Difesa, Israel Katz, il capo di Stato Maggiore delle Idf, Eyal Zamir, il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, e il responsabile delle operazioni delle Idf, Itzik Cohen.

Secondo l’emittente, il capo di Stato Maggiore delle Idf dovrebbe sottoporre a Netanyahu diverse opzioni per il proseguimento dell’intervento militare nella Striscia di Gaza. E, riferisce la tv, l’obiettivo dell’incontro è mettere a punto un piano da presentare in settimana durante la riunione annunciata nelle scorse ore.