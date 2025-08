Occhiuto, che frecciata: “all’Opposizione fa schifo che siano i calabresi a decidere”

StrettoWeb

“A questi dell’Opposizione fa schifo che siano i calabresi a decidere. La storia in passato è anche stata scritta non dagli elettori, ma da altre vicende. C’è chi usa la magistratura come una clava, ma io così ho voluto fare in modo che siano i cittadini a decidere, il popolo calabrese”. Roberto Occhiuto, intervenuto nel corso del primo panel della seconda giornata degli Stati Generali del sud di Forza Italia a Villa San Giovanni, ha risposto alla domanda del senatore Ronzulli, moderatore del panel, la quale ha lanciato una stoccata alle Opposizioni.

Occhiuto è così tornato sulla scelta delle dimissioni, evidenziando che non possono essere gli avvisi di garanzia, le inchieste, a indirizzare il futuro politico di un territorio, ma sono i cittadini a dover essere messi nelle condizioni di scegliere.