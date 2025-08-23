Occhiuto al Meeting di Rimini: “l’autonomia è un valore ma vanno garantiti i Lep”

StrettoWeb

“Chi ritiene che la sussidiarietà sia un valore e la modalità principale per realizzare bisogni dei cittadini non può non ritenere un valore l’autonomia. Io ho avuto una posizione un po’ più eretica nel centrodestra, non perché sia contro perché credo sia un valore, ma il punto è che se non c’è il coordinamento da parte del governo e la garanzia di assicurare i Lep allo stesso modo in tutte le parti del Paese, l’autonomia può diventare un disvalore e far crescere squilibri”. E’ quanto ha affermato Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria, intervenendo al Meeting di Rimini.

“Su molti di questi temi spesso ci lamentiamo del deficit di risorse, però credo che in questo Paese si parli troppo e solo di risorse e troppo poco di riforme. A volte mettere risorse in un motore che gira male questo non gira meglio, mi riferisco alla sanità dove abbiamo assistito a scontri ideologici e non ci siamo resi conto che non siamo intervenuti con le riforme”, evidenzia Occhiuto.