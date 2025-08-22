Occhiuto al Cleto Festival, tanto affetto per il presidente della Regione | VIDEO

StrettoWeb

Il borgo medievale di Cleto, cittadina in provincia di Cosenza, è tornata ad animarsi con il Cleto Festival, un evento che da anni rappresenta un modello di resistenza culturale e comunitaria. Nella serata conclusiva era presente anche il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, accolto con grande affetto ed entusiasmo da parte dei tanti cittadini presenti.

Il 5 e 6 ottobre si voterà per il rinnovo del consiglio regionale e sarà una sfida aperta tra Occhiuto e Tridico, candidato unitario del centrosinistra. Da non dimenticare la presenza anche di Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare.