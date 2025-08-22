Nuovo sbarco a Roccella, arrivati 79 migranti di varie nazionalità

StrettoWeb

Un nuovo sbarco di migranti è avvenuto nel pomeriggio nel porto di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Sono state 79 le persone, di nazionalità afghana, pakistana e iraniana, individuate, a conclusione di un’operazione di soccorso portata avanti dai militari della Guardia costiera di Roccella, diretta dal capitano di corvetta Daniele Ticconi.

I profughi, tra cui una quindicina di donne, di cui una incinta, sette bambini e altri otto minori non accompagnati, erano partiti almeno quattro giorni fa dalla Turchia.