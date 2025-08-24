Nuovo sbarco a Roccella, arrivati 65 migranti

StrettoWeb

Proseguono gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Questa volta i profughi arrivati sono stati 65, di nazionalità iraniana, irachena e palestinese. Sono stati individuati, nel corso di un’operazione di soccorso in mare, dalla Guardia costiera di Roccella. Tra i migranti anche nove donne, quattro bambini e nove minori non accompagnati. Gli immigrati si trovavano a bordo di una barca a vela di circa 12 metri.

Dopo il trasbordo, per motivi di sicurezza, sulla motovedetta della Guardia costiera, i 65 migranti sono stati condotti nel porto e dopo lo sbarco, al termine di un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria provinciale, sono stati affidati ai volontari della Croce Rossa e ospitati nel centro di prima accoglienza e soccorso allestito nell’area portuale.