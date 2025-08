Tutto pronto per il nuovo collegamento bus da Palmi alle Terme di Galatro: le INFO

StrettoWeb

L’Amministrazione delle Terme di Galatro è lieta di comunicare che, “a partire da lunedì 4 agosto 2025 e fino al 4 ottobre 2025, sarà attivo un nuovo collegamento autobus con partenza da Palmi Centro e destinazione Terme di Galatro. La nuova linea, attiva dal lunedì al sabato, prevede una coppia di corse giornaliere con partenza alle ore 7:30 da Palmi Centro e arrivo a Galatro alle 8:30; ritorno da Galatro alle ore 13:00 e arrivo a Palmi Centro alle 14:00. Inoltre, sono previste fermate intermedie presso Palmi Trodio (Terminal 7:35 – 13:55) Gioia Tauro (Terminal 7:45 – 13:45) e Rosarno (Stazione FS 8:00 – 13:30)”.

Le parole di Domenico Lione

Questa iniziativa nasce nell’ambito di un progetto promosso dalla Regione Calabria – Assessorato ai Trasporti, attraverso una Delibera di Giunta Regionale che ha accolto le istanze della Rete Terme di Calabria rappresentata dal Presidente Domenico Lione, Amministratore Unico delle Terme di Galatro, per migliorare la fruibilità degli stabilimenti termali presenti in Calabria. “Il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ferroviario e su gomma, nei mesi estivi, – commenta Domenico Lione – rappresenta un passo importante verso il miglioramento della mobilità turistica nella nostra regione”.

“Il nuovo servizio – sottolinea Lione – rappresenta una risposta concreta a una problematica segnalata da tempo da numerosi utenti, in particolare anziani, over 60 e persone con difficoltà economiche, spesso impossibilitati a raggiungere la nostra struttura per usufruire delle cure e dei benefici offerti dalle terme, che ogni anno richiamano un numero crescente di visitatori, sia dall’Italia che dall’estero. Invitiamo tutti i cittadini del territorio metropolitano a usufruire di questo nuovo servizio, – conclude l’Amministratore – pensato per rendere le Terme di Galatro più facilmente raggiungibili, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la domanda cresce anche per la presenza di numerosi turisti”.