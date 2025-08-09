Nuovo calendario venatorio in Calabria, cacciatori in rivolta: “calpestati i nostri diritti”

“Le proteste dei cacciatori calabresi sono rimaste inascoltate. La pubblicazione del calendario venatorio 2025/2026 da parte della Regione Calabria è percepita come l’ennesimo attacco a un mondo che ogni anno subisce ingiustizie”. Il Movimento Amici della Caccia esprime “forte disappunto nei confronti di politici e dirigenti che hanno ignorato le evidenze tecnico-scientifiche contrarie alle restrizioni adottate; a ciò si aggiunge il perdurante stallo degli esami venatori, che impedisce a nuovi appassionati di accedere legalmente alla caccia. È quindi fondamentale far sentire la voce dei cacciatori durante la campagna elettorale a seguito delle dimissioni del Presidente Roberto Occhiuto, affinché le future scelte politiche rispettino le esigenze del settore”.

Novità del nuovo calendario venatorio 2025/2026 “Le maggiori novità riguardo il nuovo calendario:

Preapertura: sono state fissate sei giornate di preapertura (1, 6, 7, 11, 13 e 14 settembre 2025). In queste giornate, da un’ora prima dell’alba al tramonto, è consentito cacciare colombaccio, gazza e cornacchia grigia esclusivamente da appostamento; il 14 settembre è consentito anche il prelievo della quaglia.

Apertura generale: l’apertura generale è fissata alla terza domenica di settembre, cioè il 21 settembre 2025, e si protrarrà sino al 31 gennaio 2026, con esclusione dunque dei dieci giorni di febbraio. L’attività venatoria è consentita tre giorni a settimana a scelta del cacciatore tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Mantenuta la chiusura al 31 gennaio per quello che concerne turdidi (cesena, tordo bottaccio e tordo sassello) e beccaccia.

Il moriglione dal 21 settembre al 31 gennaio può essere cacciato con limite massimo di 100 capi regionali e registrazione obbligatoria degli abbattimenti via app;

Caccia al cinghiale dal 2 ottobre al 31 gennaio, con un’estensione della stessa di un mese di caccia rispetto gli anni precedenti

Principali divieti e limitazioni: restano vietate la tortora selvatica, la pavoncella, la moretta Aythya fuligula e la moretta tabaccata; è vietato l’uso di munizioni al piombo nelle zone umide e nei siti Natura 2000; la caccia è interdetta nelle aree dei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in numerosi siti della rete Natura 2000, dove l’apertura viene posticipata al 1° ottobre, all’11 ottobre o al 1° novembre. Per il moriglione il prelievo verrà sospeso al raggiungimento di 100 abbattimenti registrati tramite l’app Xcaccia. La moretta aprirà il 1° novembre”. “La delibera di giunta, allegata al calendario, recepisce il parere di VINCA e impone restrizioni severe nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Tra queste, divieto assoluto di attività venatoria all’interno dei parchi nazionali e delle riserve naturali; divieto di preapertura nelle ZPS; posticipo dell’apertura al 1° novembre per le ZSC Murge di Strongoli, Vallone S. Elia e Costa Viola e all’11 ottobre per la ZSC Madama Lucrezia. È inoltre vietato usare munizioni al piombo nelle aree umide, addestrare cani prima del 1° ottobre e realizzare nuovi appostamenti fissi all’interno dei siti Natura 2000. Queste misure, sebbene presentate come tutele ambientali, rappresentano un grave sacrificio per l’attività venatoria tradizionale”.

Il parere di Federcaccia e Italcaccia Il Movimento Amici della Caccia “ritiene che la Regione abbia calpestato i diritti dei cacciatori con un calendario che riduce ulteriormente le giornate e posticipa l’apertura in aree vastissime. A ciò si aggiunge il perdurare del blocco degli esami venatori che impedisce a centinaia di aspiranti cacciatori di ottenere la licenza. ‘Basta con le passerelle di politici e dirigenti che, con le loro decisioni, continuano a danneggiare il territorio e a creare sfiducia nei cittadini. Siamo stanchi di essere offesi e umiliati nei nostri diritti’. Già da tempo, grazie alla sensibilità della testata Strettoweb, era stato lanciato l’allarme su una possibile perpetrazione di un’ingiustizia che oggi, con la pubblicazione del calendario, si è purtroppo concretizzata. La combinazione tra blocco degli esami venatori e limitazioni eccessive nel calendario costituisce un vero e proprio calpestamento dei diritti dei cacciatori. Il Movimento Amici della Caccia “condanna con forza questa scelta e chiede un immediato ripensamento da parte della Regione, ricordando che la caccia, se gestita secondo criteri scientifici e normativi, non è solo un diritto, ma anche un presidio per il territorio e una risorsa economica vitale”.