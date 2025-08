“La notte dell’Abbazia” incanta San Giovanni in Fiore | FOTO

StrettoWeb

Serata magica ed emozionate a San Giovanni in Fiore per la “Notte dell’Abbazia”, la prima edizione di un evento spettacolare voluto dal sindaco Rosaria Succurro per inaugurare l’ Abbazia Florense, vero capolavoro architettonico di origine medievale, dopo i preziosi lavori di recupero conservativo e l’installazione di un impianto d’illuminazione che, da ieri sera, la fa risplendere di nuova luce.

Fondata dall’abate, filosofo e teologo Gioacchino da Fiore alla fine del 1100, l’Abbazia di San Giovanni in Fiore è uno dei luoghi di culto più grandi e affascinanti della Calabria, attrazione che richiama da sempre studiosi e turisti da ogni parte del mondo nel suggestivo centro turistico ed enogastronomico della Sila Grande cosentina risalente proprio al XII secolo e alla nascita del Monastero. Legata alla figura del fondatore dell’ Ordine Florense, teologo e pensatore che influenzò profondamente con le sue teorie escatologiche il pensiero di quei tempi e dei secoli successivi, ieri sera l’Abbazia vestita a festa ha accolto migliaia di persone giunte per l’eccezionale evento. L’aria di mistero che la circonda e si respira anche al suo interno, in particolare nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo che fa parte del complesso, ha reso ancora più magica l’atmosfera di una notte che resterà nella storia sangiovannese.

Per festeggiare il ritorno al suo splendore, con l’accensione della nuova illuminazione artistica, il sindaco Rosaria Succurro ha voluto confezionare un spettacolo unico ed originale, affidato alla direzione artistica di Ruggero Pegna. Dopo il discorso inaugurale dello stesso sindaco, che ricopre anche la carica di presidente della Provincia di Cosenza, gli interventi dei progettisti e la benedizione delle autorità religiose, alla presenza delle massime autorità civili e militari, davanti all’ingresso principale, le migliaia di presenti si sono spostate davanti alla grande facciata laterale seguendo la parata dei trampolieri della Compagnia dei Folli e dei dieci musicisti della Salento Funk Orchestra.

Qui, con il sottofondo di una possente ed accattivante colonna sonora, gli occhi di tutti sono volati verso il cielo insieme all’enorme mongolfiera e alla ballerina aerea dello spettacolo “Luna Bianca” della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno, che ha iniziato le sue straordinarie evoluzioni mozzafiato. Una danza per il cielo, illuminato anche dalla vera luna, che si è concluso con l’accensione dell’Abbazia, tra la meraviglia e lo stupore del pubblico. Ad allietare i bambini c’erano anche le mascotte della Fantasy Park.

“E’ stata una serata indimenticabile. Abbiamo ridato alla Città e al mondo un capolavoro architettonico – ha affermato la Succurro, anche impegnata a fare riconoscere questo monumento come Patrimonio dell’Umanità – Per noi che amiamo San Giovanni in Fiore, l’Abbazia è la nostra storia millenaria, luogo intriso di mistero e spiritualità e, vederla risplendere, ci ha finanche commosso. E’ stato tutto magico, lavoreremo per storicizzare questo evento, per rafforzare e rilanciare l’intero territorio silano come destinazione di turismo culturale e identitario”.