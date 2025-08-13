Nike Teatro, a Giardini Naxos il Mito di Polifemo e la magia del jazz in un doppio appuntamento

StrettoWeb

In arrivo due imperdibili appuntamenti in programma nel cartellone di Nike Teatro la rassegna organizzata dal Parco Archeologico di Naxos Taormina, che ha la direzione culturale di Orazio Micali e la direzione artistica di Simona Celi. Sabato 16 agosto alle 22.00 spazio al teatro con Polifemo innamorato di e con Giovanni Calcagno, che torna su questo palco dopo il successo ottenuto a inizio mese con Orlando innamorato.

In questo spettacolo viene messa in scena la storia di Polifemo, Galatea e Aci che attraversa l’Arte, la Musica, il Mito e l’Immaginazione. Il protagonista, accompagnato dalle musiche, canti e paesaggi sonori di Puccio Castrogiovanni, aggiunge alla sua visione piena di suggestioni, le bellissime marionette corporee di Bianca Bonaconza.

Giovanni Calcagno presenta così il suo spettacolo: “Polifemo innamorato è ina riscrittura declinata in cinque quadri e in cinque lingue: il greco antico, il romanesco, il veneto, il siciliano e il napoletano. Le scritture sulle quali si basa sono quelle di Teocrito e, in particolare, il suo Idillio che parla del Ciclope innamorato della ninfa Galatea e che, non corrisposto, si trasforma in un poeta. Una lezione fondamentale, perché un uomo burbero può trasformare il proprio cuore quando si innamora. Diversa, invece, la lezione che viene da Ovidio e dalle Metamorfosi, perché comprende la storia di Polifemo e Galatea nella sua totalità, cioè inglobando anche l’epilogo con l’uccisione di Aci e la sua trasformazione in un fiume. In questa sonata per cinque voci e con un solo narratore, Polifemo esprime il suo protagonismo dentro questo meraviglioso paesaggio etneo, che è la Timpa di Acireale e, con la montagna alle spalle, che risuona potente in questi versi che vogliono avere il crisma e il carattere della narrazione popolare e il linguaggio fresco delle più importanti lingue teatrali italiane”.

Lunedì 18 agosto alle 22.00 è in programma il concerto del trio jazz formato da Francesco Cafiso, Dino Rubino e Nello Toscano: musicisti talentuosi che vantano collaborazioni con importanti jazzisti. Ascoltarli insieme è un privilegio, un divertimento, una sfida fatta di musica, improvvisazione, grandi sonorità.

Tre moschettieri del jazz internazionale legati da una grande amicizia e da tante esperienze di vita condivisa si rincontrano, dopo una lunga e prestigiosa carriera internazionale, per cimentarsi in un repertorio costituito da composizioni originali e alcuni grandi standards del jazz.

Biglietti disponibili su Ticketone.it

Prezzi: platea 20€, tribuna 15€.