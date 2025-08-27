“Nessuno lo deve sapere”, a Gambarie la presentazione del romanzo di Stefano Sofi

StrettoWeb

La nostalgia delle proprie radici, il passato e il futuro possibile di una terra non facile. Ad offrire lo spunto per una riflessione collettiva – e molto partecipata- su questi temi antichi e non ancora risolti, è stata la presentazione del romanzo noir “Nessuno lo deve sapere” di Stefano Sofi, giornalista e scrittore, che si è tenuta ieri all’hotel Centrale di Gambarie nell’ambito del ricchissimo cartellone estivo organizzato dall’amministrazione comunale di Santo Stefano d’Aspromonte con la partecipazione del sindaco Francesco Malara.

Davanti ad un folto pubblico la giornalista Assunta Sarlo ha dialogato con l’autore e l’attrice Marta Scelli ha letto alcuni brani del romanzo.

Al termine si è sviluppato un inteso dibattito sulle “tante Calabrie”, sulle possibilità di “restanza” e sugli spiragli per un eventuale “ritorno”.