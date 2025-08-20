Nato: Rutte annuncia il vertice del 2026, si terrà ad Ankara

StrettoWeb

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha annunciato che il vertice Nato del 2026 si terrà il 7 e l’8 luglio 2026 ad Ankara. “Desidero ringraziare la Turchia per ospitare questo importante incontro”, ha dichiarato Rutte. “La Turchia è un forte alleato della Nato da oltre 70 anni, offrendo contributi inestimabili alla nostra sicurezza condivisa. Al nostro prossimo vertice, i leader continueranno a rendere la Nato un’alleanza più forte, più equa e più letale, pronta a rispondere alle sfide cruciali per la nostra sicurezza”, ha aggiunto.

Sarà la seconda volta che la Turchia ospiterà un vertice Nato, dopo Istanbul nel 2004.