Naso, la musica di Salemi e Ron per chiudere un’estate da incorniciare

Saranno due nomi di spicco della musica italiana, Silvia Salemi e Ron, i protagonisti dei concerti in programma rispettivamente il 30 agosto e l’1 settembre a Naso, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Cono, Patrono della città. Due appuntamenti molto attesi anche nella vasta zona tirrenico-nebroidea, che rappresentano il culmine di un’estate ricca di eventi promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Nani.

Il calendario estivo, distribuito tra luglio e agosto, ha proposto un’offerta variegata di eventi culturali e ricreativi, pensata per coinvolgere cittadini e visitatori, animare il centro urbano e valorizzare il territorio. Un percorso che, come detto, culminerà nei giorni di festa patronale (31 agosto e 1 settembre), con momenti di spiritualità, tradizione e grande musica.

Silvia Salemi, interprete raffinata e artista dalla lunga carriera, porterà sul palco di piazza Roma, il suo repertorio noto al grande pubblico, con canzoni che hanno segnato la scena musicale italiana fin dagli anni ’90. A chiudere i festeggiamenti sarà Rosalino Cellamare in arte Ron, cantautore amatissimo e autore di alcuni dei brani più iconici del panorama nazionale, con una carriera che attraversa oltre cinque decenni di storia della musica italiana.

“Ringrazio tutte le realtà coinvolte e i cittadini per la partecipazione attiva e l’entusiasmo con cui hanno accompagnato questo intenso programma estivo – ha dichiarato il sindaco Gaetano Nani – gli eventi d’estate 2025, e in particolare le celebrazioni in onore di San Cono, sono l’espressione della vitalità della nostra comunità e confermano il ruolo centrale di Naso all’interno del vasto comprensorio Tirreno-Nebroideo. Questi ultimi giorni di agosto – ha concluso Nanì – saranno ricchi di emozioni, musica di qualità e un forte senso di appartenenza, nel segno della tradizione e della cultura locale”.