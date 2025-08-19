Musica e suggestioni: il trionfo di Note all’Alba a Brancaleone

StrettoWeb

Si è svolta Lunedì 18 Agosto 2025 la terza edizione dell’evento Note All’alba a Brancaleone (Reggio Calabria) presso il Lido Solaria che ha ospitato l’evento. Un concerto suggestivo e coinvolgente organizzato dalla Pro Loco di Brancaleone sotto la direzione di Carmine Verduci. Un pubblico numeroso, composto da residenti, turisti e appassionati, ha accolto il nuovo giorno immerso in un’atmosfera sospesa tra natura e arte. Il timido sole all’orizzonte, ha fatto da scenografia naturale a un’esperienza che ha unito armonie musicali e bellezza paesaggistica. Le note si sono diffuse leggere tra le onde, mentre il cielo si tingeva di rosa e oro.

Chi ha partecipato

L’evento ha visto la partecipazione di Gianni Favasuli (Musica e poesia), Giovanni Misiano (in arte MisMoi), Maria Sculli (Pianoforte), Maria Pia Gullace (voce) Elena Nicoletta (violino) e Roberto Secondini (piano), Vincenzo Bova (Bouzouki e Voce), Giovanni Piemonte (Chitarra e Voce), Claudia Iriti (Voce) e Roberto Biagiotti (chitarra) regalando un repertorio raffinato che ha spaziato tra brani classici della tradizione Calabrese, Pop, Rock e composizioni originali. Ogni esecuzione è stata accolta da un silenzio rispettoso e da applausi sinceri, in un contesto che ha reso la musica protagonista assoluta. Il tutto accompagnato con la poesia della giovane autrice Silvia Rago che ha interpretato versi poetici contenuti all’interno della sua prima pubblicazione “Silenzi Svelati” ispirati alla Calabria e all’area grecanica in particolare. A conclusione si è anche unito al gruppo dui artisti Tommaso Trunfio, giovane musicista folk del luogo che insieme al Maestro Gianni Favasuli e Claudia Iiriti hanno suonato una ballata di tarantella tradizionale facendo ballare tutto il pubblico presente.

Le parole del presidente della Pro Loco

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Pro Loco di Brancaleone, ha rappresentato non solo un momento culturale di alto livello, ma anche un’occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio. “Note all’Alba è nata dal desiderio di offrire qualcosa di unico alla nostra comunità e ai visitatori”, ha dichiarato Carmine Verduci, presidente della Pro Loco. “Volevamo creare un’esperienza che unisse la bellezza del nostro paesaggio alla forza evocativa della musica. Il risultato è andato oltre ogni aspettativa: vedere così tante persone emozionarsi insieme è stato il nostro più grande successo”.

Durante l’evento il Presidente ha anche sottolineato che l’iniziativa non si è avvalsa di contributi pubblici ma è stata interamente sostenuta in termini di costi e organizzazione dalla Pro Loco, della serie; è possibile organizzare eventi di grande richiamo anche con “niente” ma sarebbe giusto dare un valore economico agli artisti che ogni anno scelgono di esibirsi in questa iniziativa, semplicemente reperendo fondi necessari, e purtroppo vediamo che la politica in tal senso, non dà questa importanza- ha dichiarato Verduci.

Il concerto ha visto la partecipazione di numerosi talenti locali, con il contributo di volontari, associazioni che hanno reso possibile l’organizzazione. “Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto: ai musicisti, ai tecnici, ai volontari instancabili e alle istituzioni che ci hanno supportato. Senza di loro, nulla sarebbe stato possibile”, ha aggiunto Verduci. L’evento ha riscosso grande apprezzamento anche sui social, dove foto e video dell’alba musicale hanno fatto il giro della rete, contribuendo a promuovere Brancaleone come meta di turismo esperienziale e culturale. Molti partecipanti hanno espresso il desiderio che Note all’Alba diventi un appuntamento fisso, capace di attrarre ogni anno nuovi visitatori e consolidare il legame tra arte e territorio. “Abbiamo dimostrato che anche un piccolo paese può offrire grandi emozioni. Questo è solo l’inizio”, ha concluso il presidente della Pro Loco, lasciando intendere che nuove iniziative sono già in cantiere.

Con Note all’Alba, Brancaleone ha celebrato la bellezza del risveglio, la potenza della musica e il valore della comunità. Un’alba che resterà impressa nei cuori di chi l’ha vissuta. Un grazie a tutto il pubblico e agli artisti che si sono esibiti in questa terza edizione di Note all’alba Brancaleone 2025, un ringraziamento speciale ai titolari di Lido Solaria che hanno scelto di ospitare l’evento e tuti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Sicuramente un appuntamento che negli anni migliorerà ancora e catturerà sempre più l’attenzione da parte del pubblico in vacanza ma anche dei residenti che hanno apprezzato molto questa terza edizione.