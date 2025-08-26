Mosorrofa, Polizia Municipale in piazza per ascoltare i cittadini: segnalati degrado e disservizi

StrettoWeb

“Stamattina, 26 agosto, una postazione di agenti della Polizia Municipale ha sostato in Piazza San Demetrio a Mosorrofa dalle ore 8.30 alle 12.00 per ascoltare le segnalazioni dei cittadini. Il servizio d’ascolto, voluto dall’assessore alla Città Sicura che comprende Polizia Locale, Beni Confiscati, Politiche del Lavoro, Rapporti con le Organizzazioni Sindacali e Legalità, Palmenta Giuseppina, è una novità”. Lo afferma in una nota Pasquale Andidero presidente del Comitato di quartiere di Mosorrofa.

“A mia memoria, sicuramente negli ultimi 10 anni, non si era mai verificata una evenienza simile. Dicono che è stata pubblicizzata ma noi come Comitato di Quartiere Mosorrofa l’abbiamo appreso solo stamattina segnalatoci da qualche passante. Mettere un centro d’ascolto per cittadini nei quartieri periferici è sicuramente un’ottima idea purché non sia una tantum, episodica.

“Molti cittadini si sono avvicinati alla postazione e hanno segnalato varie situazioni di degrado stradale, idrico, fognario, ambientale, spazzatura, segnaletico, ecc… Anch’io all’approssimarsi della chiusura, tarda mattinata, ho fatto le mie segnalazione chiedendo anche, nell’eventualità di una ripetizione dell’evento, di essere avvisati preventivamente come Comitato così da poter produrre una segnalazione scritta più organica ed esaustiva. Tra le cose segnalate c’è anche la pulizia del viale che porta al Cimitero, vedi foto, che è rimasto pieno di vetri e altro dopo la rimozione degli ingombranti depositati in quel viale dovuti alla cattiva gestione dell’Isola Ecologica”.

“Ho vissuto questo Centro d’ascolto positivamente ma allo stesso tempo mi impegno a segnalare per tempo se le comunicazioni ricevute dall’operatore comunale, vigile urbano, si tradurranno in fatti. Ascoltare le persone è importante ma dare seguito alle richieste è ancora più importante. Mosorrofa è stanca delle continue promesse mai realizzate, è stanca di parole, vuole fatti concreti visibili e vivibili. Segnalo che da vari mesi stiamo aspettando l’inizio dei lavori per il rifacimento totale del manto stradale che è già andato in appalto e con i lavori già consegnati. Ad oggi abbiamo visto solo dei rattoppi di Guard rail tra l’altro fatti, a nostro giudizio, né a regola d’arte né a norma stradale”.

“Per sincerarmi che il Centro d’ascolto non sia un fatto episodico ho interloquito con l’assessore Palmenta la quale mi ha comunicato che ha intenzione di rendere stabile questo servizio. Tra qualche mese scriverò di nuovo sia per plaudire se il servizio è stato ripetuto ma soprattutto per segnalare cosa è stato messo a terra di tutte le segnalazioni ricevute”.