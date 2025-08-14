Mosorrofa, caos isola ecologica: “da Burrone nessuna risposta” e i rifiuti finiscono per strada | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Quanto accaduto a Mosorrofa negli ultimi giorni ha dell’incredibile. I cittadini attendevano da mesi una risposta dall’assessore Filippo Burrone in merito al posizionamento dell’isola ecologica, visti i disagi avvenuti già lo scorso anno. Risposta mai arrivata, a quanto spiegano. Succede che, quindi, i cittadini prendono per buona la localizzazione in viale Cimitero, come l’anno scorso, ma nella mattina del 9 agosto gli operatori di Ecologia Oggi vengono inviati in via Mandarano.

Si genera il caos: rifiuti sversati in strada e operatori, addetti alla raccolta, che non si spostano nonostante le sollecitazioni dei cittadini presi in contropiede da una decisione che, a loro dire, non è stata comunicata adeguatamente. E a diversi giorni dall’accaduto, i rifiuti sono ancora lì.

Mosorrofa: il caos dell’isola ecologica

A far luce su quanto accaduto è stato Pasquale Andidero, presidente del Comitato di Quartiere di Mosorrofa. “Da subito, a giugno, c’è stata un’interlocuzione con l’assessore al ramo Filippo Burrone per sollecitare lo spostamento della sede di raccolta da Piazza Chiesa, luogo inospitale per un evento di questo genere, all’ex campo sportivo o altra sede più idonea nelle vicinanze, tra le proposte c’era anche via Mandarano. Nessuna risposta è arrivata. – ha spiegato Andidero – Si è provato fino al giorno 8 ad avere delucidazioni su dove il comune intendesse localizzare l’Isola Ecologica per comunicarlo a tutti i cittadini che ci interpellavano e alla comunità tutta. Nessuna notizia.

È doveroso ricordare che lo scorso anno l’Isola Ecologica era stata realizzata, dopo varie interlocuzioni perché originariamente era stata indicata sempre piazza San Demetrio, nel viale che porta al Cimitero con doverosa e sufficientemente in anticipo comunicazione del Comune. La mattina del 9 agosto, inaspettatamente e senza preavviso, l’Isola Ecologica si è posizionata in via Mandarano.

Molti abitanti non sapendo dove andare a portare gli ingombranti si sono recati nella postazione del viale Cimitero dove era stata fatta lo scorso anno. Non trovando nessuno ad accoglierli hanno, erroneamente e sicuramente da condannare, sversato per protesta quanto avevano tenuto dentro casa per mesi aspettando l’Isola Ecologica, per strada. Il risultato è tutto nelle foto allegate.

C’è da dire che una cittadina di buona volontà ha anche avvisato gli operatori che si trovavano in via Mandarano che la gente stava andando nel viale del Cimitero. Loro hanno risposto che erano stati mandati in quella postazione e che non potevano spostarsi, che avrebbero comunicato ai loro superiori. Ad oggi, mercoledì 14 vigilia d ferragosto, tutti gli ingombranti lasciati per terra sono ancora li ad abbellire il viale. Tanti turisti ed emigranti che sono tornati in paese per le ferie, andando a trovare i loro cari, possono godere di questo spettacolo. Omettiamo per carità cristiana di scrivere i commenti”.

“Questi i fatti. – conclude Andidero – Voglio aggiungere alcune mie considerazioni.