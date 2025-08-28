Mosca: “in Ucraina colpite industrie militari e basi aeree”

StrettoWeb

Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che i bombardamenti con droni e missili, compresi gli ipersonici Kinzhal, della scorsa notte sull’Ucraina hanno preso di mira e colpito “imprese del complesso militare-industriale e basi aeree militari ucraine”. Il canale Telegram militare Mash afferma da parte sua che a Kiev sono state colpite l’impresa di assemblaggio dell’industria missilistica e spaziale Specoboronmash, lo stabilimento di componenti missilistici Kiev Radiozavod, l’impresa industriale Kiev-22, l’impresa industriale Samsung-Ukraine e la Ukrspecsystems, che sviluppa i droni PD-2 e Shark.