Morto per botulino in Calabria, dolore e rabbia ai funerali di Luigi Di Sarno

Rabbia ai funerali di Luigi Di Sarno, l’uomo di 52 anni morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino sul lungomare di Diamante, in provincia di Cosenza. Le esequie si sono svolte a Napoli. “Non si può morire nel 2025 per un panino – hanno detto alcuni parenti – perchè i medici non hanno capito che i sintomi erano riconducibili proprio all’avvelenamento da botulino?”. Di Sarno è una delle due persone, insieme con Tamara D’Acunto, decedute nei giorni scorsi nell’ambito del focolaio di intossicazione da botulino dopo aver mangiato panini con salsiccia e friarielli da un food truck in Calabria.