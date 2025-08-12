Morti per botulino in Calabria, affidato l’incarico per le autopsie

StrettoWeb

Hanno avuto inizio, con il conferimento degli incarichi al team di consulenti scelti dalla Procura della Repubblica di Paola, le operazioni per l‘autopsia sulle due persone decedute per botulino dopo essersi intossicate a Diamante. Gli specialisti a cui è stato affidato l’incarico si sono divisi in due gruppi. Parte del team effettuerà a Catanzaro l’autopsia per Tamara D’Acunto, 45enne di Diamante, deceduta mercoledì 6 agosto 2025. In questo caso, sarà necessario prima provvedere alla riesumazione nel cimitero di Cirella, frazione di Diamante, dove la donna è stata seppellita dopo il funerale celebrato il giorno successivo al decesso.

Gli altri periti si occuperanno invece dell’autopsia sulla salma di Luigi Di Santo, 52enne di Cercola, nel Napoletano.