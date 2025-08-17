Morte Pippo Baudo, Germanà: “personaggio di grande levatura, lascia ricordo indelebile”

Nino Germanà rivolge un sentito pensiero alla memoria di Pippo Baudo, scomparso nella serata di ieri

Grandissimo uomo di spettacolo e personaggio di grande levatura, con sensibilità varie e mai limitate alla sola sua attività professionale. Ha avuto tanto interesse anche per la politica. Amato dagli italiani, ha intrattenuto telespettatori creando trasmissioni e varietà seguitissimi. Con il Festival di Sanremo ha creato un connubio straordinario, con edizioni memorabili che hanno lanciato artisti, da lui stesso scoperti“. È quanto affermato dal senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia, in merito alla morte di Pippo Baudo.

Siciliano legatissimo alla sua terra d’origine, si è affermato nel mondo televisivo sottolineando sempre che ogni successo umano è legato al sacrificio e all’impegno, non condizionato dalla provenienza territoriale. Un italiano, fiero di esserlo, che lascia un ricordo indelebile nel Paese“, ha concluso Germanà.

