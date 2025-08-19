Morte Pippo Baudo, domani i funerali in Sicilia

StrettoWeb

Chiusa la camera ardente al Teatro delle Vittorie con la benedizione della salma, le feretro di Pippo Baudo è in viaggio verso il suo paese natìo, Militello in Val di Catania. Nella cittadina siciliana, dove per domani è stato proclamato il lutto cittadino, sarà allestita una camera ardente, in questo caso nella chiesa, dalle 9 alle 13. Il Santuario riaprirà dunque alle 15.30, quando potranno entrare familiari, autorità, colleghi artisti per assistere ai funerali. I cittadini potranno accedere nel limite dei rimanenti posti disponibili in chiesa.

La Rai assicurerà la diretta dalle 15.30, mentre fuori dall’ingresso dovrebbe essere presente un maxischermo per i tanti che giungeranno da tutta la provincia e la regione per omaggiare il cittadino di Militello. Al termine della cerimonia, il feretro di Baudo sarà trasferito al cimitero di Militello, dove verrà tumulato nella tomba di famiglia insieme ai genitori.