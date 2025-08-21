Mormanno, Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Miluna Calabria 2025 | NOME

StrettoWeb

Mormanno si è accesa di luci e sogni: Villa San Rocco si è trasformata in un palcoscenico dorato in occasione della ventiduesima selezione di Miss Italia Calabria. Tra applausi e flash, Melissa D’Ambrosio di Torano Castello ha conquistato il titolo di Miss Miluna Calabria 2025 e si prepara a volare verso le prefinali nazionali, portando la nostra Regione al centro della bellezza italiana. Questo borgo medievale, adagiato a 840 metri sul livello del mare, alle pendici del Monte Cerviero, custodisce storia, cultura e sapori autentici. I suoi pregiati legumi, come le lenticchie e i poverelli bianchi, e i rinomati bocconotti raccontano la tradizione gastronomica calabrese, mentre la Chiesa di Santa Maria del Colle, la Chiesa della Madonna del Suffragio, la Chiesa di San Rocco, il Faro Votivo – unico in Italia tra le montagne – e il piccolo lago del Pantano offrono scorci unici e suggestivi.

Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, Mormanno celebra ogni anno la festa di “Perciavutti”. La manifestazione, giunta alla XX edizione, nasce dalla volontà di riscoprire antiche tradizioni e tramandare la storia del borgo attraverso le generazioni. Il nome stesso – “Percia” = spilla, “Vutti” = botte – richiama i vuttari, luoghi in cui il vino veniva conservato nelle botti di legno. Dal 6 all’8 dicembre, a ridosso del Ponte dell’Immacolata, Mormanno si anima di luci, colori e profumi: le piazze e i quartieri simbolici – Costa, Casalicchio, Capo Lo Serro e Torretta – diventano scenari di festa, dove la socialità, il vino nuovo e la convivialità creano una magica atmosfera.

In questa cornice, la bellezza si intreccia con l’anima del borgo: due mondi che si fondono, tra eleganza e radici profonde. Miss Miluna Calabria diventa così simbolo di un territorio che sa stupire, di una comunità che custodisce la memoria e accoglie il futuro con entusiasmo, passione e orgoglio.

Le impressioni degli organizzatori

Il concorso, guidato da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali, torna a far risplendere le località calabresi. I due organizzatori hanno espresso la loro gioia per il ritorno a Mormanno, condividendo gratitudine e soddisfazione per questa nuova tappa dell’evento: “Siamo felici di ritornare in questo borgo, che portiamo nel cuore. Ci lega una profonda amicizia con il sindaco Paolo Pappaterra e la sua famiglia. Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale, in particolare il vicesindaco di Mormanno Giuseppe Fasano e i consiglieri Flavio De Barti, Domenico Perrone e Gianluca Fortunato, per il sostegno e la collaborazione. Un ringraziamento a Luigi Cosenza del Gruppo 3M, sempre al nostro fianco nell’organizzazione di ogni viaggio. Un grazie speciale va alla nostra super squadra: un gruppo di professionisti instancabili che costituiscono il cuore pulsante di ogni evento. Grazie a tutti i nostri partner: Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia, Amarelli e Came Officine Grafiche. Un ringraziamento sincero va alla patron Patrizia Mirigliani e all’intero staff nazionale. Un ringraziamento a tutte le testate che raccontano il nostro viaggio in ogni angolo della Calabria. E, soprattutto, ringraziamo di cuore le nostre miss, che vivono quest’avventura insieme alle loro famiglie mettendosi in gioco con determinazione. Invitiamo tutte le aspiranti miss a iscriversi al concorso su www.missitalia.it e a vivere l’emozione unica di questa straordinaria esperienza”.

La soddisfazione per gli abitanti del borgo

Miss Italia Calabria trasforma borghi e piazze in palcoscenici vivi e scintillanti, dove tradizione e innovazione si incontrano in uno spettacolo unico. Ogni tappa diventa un momento di incontro tra comunità e generazioni, un’esplosione di energia, musica e sorrisi che mette in luce un Sud autentico e dinamico. La manifestazione supera i confini locali grazie alla messa in onda su Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15).

La ventiduesima selezione ha regalato emozioni intense sotto la direzione artistica di Linda Suriano e la conduzione di Andrea De Iacovo. La passerella dell’Accademia New Style di Cosenza, illuminata da un total gold scintillante e diretta da Franca Trozzo, ha esaltato l’eleganza senza tempo e il fascino degli anni d’oro dello spettacolo italiano. L’energia travolgente dei Freschi di Zona ha fatto vibrare la platea, mentre le coreografie dell’Accademia Danceart, guidata da Rosalia Romagno, hanno aggiunto movimento, ritmo e spettacolo, rendendo la serata indimenticabile.

Flavio De Barti, consigliere delegato a Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Mormanno, ha dichiarato: “Siamo felici di ospitare Miss Italia Calabria per il secondo anno. La nostra comunità trae grande beneficio dalla visibilità che l’evento porta, sia per chi viene a visitare il borgo, sia per chi può apprezzare lo spettacolo. Miss Italia Calabria si conferma un vero passpartout per scoprire i borghi calabresi e, con entusiasmo e allegria, valorizza le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e culturali dei luoghi che attraversa. Auguro alle miss di divertirsi, partecipare con spensieratezza, socializzare e vivere questa esperienza con un sano spirito di competizione. Stare insieme e creare relazioni, credo, sia una parte fondamentale della mission di un evento come questo”.

L’emozione della vincitrice

A decretare la vincitrice della ventiduesima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppe Fasano (vicesindaco di Mormanno), Flavio De Barti (consigliere delegato al Turismo, Sport e Spettacolo nel Comune di Mormanno), Domenico Perrone (consigliere delegato Politiche sociali nel Comune di Mormanno), Gianluca Fortunato (consigliere delegato alle Associazioni), Monica Lico (Antica Gioielleria Castrovillari), Massimo Giangreco (Framesi), Barbara Marchio (giornalista), Luigi Cosenza (Gruppo 3M),

Subito dopo la proclamazione, Melissa D’Ambrosio, Miss Miluna Calabria 2025, ha condiviso tutta la sua emozione: “Sono felicissima, è stata una vittoria inaspettata. Per me i gioielli non sono oggetti da custodire in una teca, ma compagni di vita. Un gioiello parla di noi. Non va nascosto, ma vissuto e reso importante. Ringrazio mia madre, che è sempre al mio fianco, e faccio un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze”.

Il viaggio di Miss Italia Calabria continua a incantare il pubblico, accendendo di charme e splendore gli scenari più affascinanti della Regione. Il 22 agosto, nel cuore di Lungro, lungo Corso Skanderberg, verrà eletta Miss Eleganza Calabria 2025.