Modric? No, la scena a San Siro se la prende Bonazzoli (di rovesciata)! Milan KO, la Cremonese gela Allegri. Bene Gasperini con la Roma

StrettoWeb

Era la prima di Modric. Era la (nuova) prima di Allegri. Alla fine, però, a San Siro la scena se l’è presa Bonazzoli, autore della rovesciata decisiva che ha permesso alla Cremonese di ottenere una clamorosa vittoria in casa del Milan nella prima giornata. Subito una sorpresa in avvio della Serie A 2025-2026. Dopo il successo del Napoli nel pomeriggio, i rossoneri vanno KO, nonostante la grande attesa per il ritorno dell’allenatore e per il debutto del campione ex Real Madrid. Davide Nicola la prepara bene, con una Cremonese pungente in ripartenza. Così arriva il vantaggio, con l’ex Lecce Baschirotto bravo a colpire di testa. A nulla serve il pari di Pavlovic a fine primo tempo, perché nella ripresa è di nuovo la squadra grigiorossa a colpire, con la spettacolare rovesciata di Bonazzoli.

Nell’altra sfida, c’è subito il timbro di Gasperini nella sua nuova avventura alla Roma. All’Olimpico, 1-0 al Bologna di Italiano, costretto già a fare a meno di Immobile, uscito per infortunio a metà primo tempo. Wesley Franca il marcatore, in avvio di ripresa. Già si cominciano a intravedere alcune trame “gasperiniane”, come la linea alta e una grande intensità.

Risultati Serie A, 1ª giornata

Sabato 24 agosto

Ore 18.30

Genoa-Lecce 0-0

Sassuolo-Napoli 0-2

ore 20:45

Milan-Cremonese 1-2

Roma-Bologna 1-0

Domenica 24 agosto

Ore 18.30

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Ore 20.45

Atalanta-Pisa

Juventus-Parma

Lunedì 25 agosto

Ore 18.30

Udinese-Verona

Ore 20.45

Inter-Torino

Classifica Serie A