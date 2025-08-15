Miss Mondo Calabria, a Cirò vince Maria Spezzano: è finalista regionale!

StrettoWeb

Si è svolta ieri sera la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo dove ha fatto tappa nella città di Cirò (KR). A rappresentarlo in esclusiva regionale la nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi che sarà protagonista di una ricca stagione di impegni che si concluderà con la finale regionale di maggio 2026. È stata la concorrente numero 6, Maria Spezzano, 17 anni di Acri (CS) e studentessa del liceo scientifico a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la fascia di finalista Regionale di Miss Mondo Calabria 2026.

Emozionatissima, intervistata dai subito dopo la vittoria commenta: “entrare nella famiglia di Miss Mondo è stata un’esperienza che mi ha arricchita profondamente. Ho trovato un’ambiente di sostegno, rispetto e professionalità, in cui mi sono sentita accolta. Ho avuto la possibilità di stringere nuove amicizie e, infatti, Miss Mondo per me, nonostante sia un concorso di bellezza, è anche uno strumento per farti crescere. Ringrazio di cuore la giuria per avermi dato questo titolo, tutto lo staff e tutte le persone che mi sostengono ogni giorno. Sono profondamente emozionata e onorata per questa vittoria, ho capito che la bellezza non è soltanto quella esteriore, ma anche la capacità interiore di non arrendersi mai. Rappresenterò con grande responsabilità il titolo ricevuto“, conclude la cosentina.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia, intervallate da esibizioni di ballo, canto e cabaret, con la presenza del Sindaco di Cirò Mario Sculco e dell’assessore allo spettacolo Salvatore Giardino.

“Ancora oggi una bellissima serata di alta moda nel cosentino con tanta bellezza in passerella, un grande pubblico e tante ragazze provenienti da tutta la regione, conclusa con un grande evento – commenta il patron Regionale di Miss Mondo Calabria Andrea Cogliandro -, faccio i complimenti alla vincitrice e non solo, a tutte le ragazze che ogni giorno si uniscono a Miss Mondo e soprattutto a chi dietro le quinte ha lavorato per rendere unica una serata così importante per questo prestigiosissimo concorso di bellezza“.