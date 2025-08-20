Miss Film Festival a Isca Marina (Catanzaro): i NOMI dei premiati. I vincitori potranno partecipare ad un film

StrettoWeb

Si è svolto con successo l’evento di Miss Film Festival di Focalizza Agency di Massimo Spanò. All’evento condotto da Cettina Crupi hanno partecipato il Sindaco di Isca Vincenzo Mirarchi, l’assessore alla Cultura Bonelli, l’avvocato per i diritti delle donne Sara Spanò, l’attore Rino Rodio ed il Regista Tony Morgan. Alla giuria composta da esperti del settore il compito di selezionare le finaliste calabresi che adesso parteciperanno alla finalissima del 6 settembre, sempre a Isca Marina dove saranno presenti – oltre alla Calabria – anche le finaliste provenienti dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Sicilia.

Ai vincitori sarà offerta un’opportunità di ingresso nel mondo del cinema e dello spettacolo, attraverso la partecipazione ad un film. Tra gli ospiti la cantante Anna La Croce. Nel corso della serata non sono mancate emozioni ed omaggi floreali per dire No alla violenza sulle donne. Il tutto ripreso dalle telecamere di Telemia e Canale Italia.

I premiati

Ragazzi fasciati che passano in finale:

Bruno Aurora (Miss Isca sullo Jonio)

Alessia Festa (Miss Film Festival Calabria),

Svetlana,

Alessandra Merenda,

Asia Rizzuto,

Filippo Latella

A seguire:

Sabrina Barreca,

Ivana Antic,

Carmen Iaconis,

Maria Grazia Gurnari,

Giuseppe Costera.

Attestati anche ai baby model. Al service Loredana Aversa. Splendida la splendida di Lucia Copani. Al make up Susy Meduri Mua.