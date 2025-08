Il Ministro Zangrillo a StrettoWeb: “vengo qui con frequenza, devo dire che la Calabria con Occhiuto ha cambiato marcia”

StrettoWeb

C’è anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo agli Stati Generali del Sud di Forza Italia a Villa San Giovanni. Presenza ormai costante a Reggio Calabria negli ultimi tempi, per via della nascita della Scuola della Pubblica Amministrazione sullo Stretto, è tornato oggi per presenziare alla tre giorni azzurra e il suo intervento sarà domani mattina, nel corso del panel dedicato ai Ministri.

La redazione di StrettoWeb lo ha intercettato a margine, intervistandolo in esclusiva. “Questo – ha detto Zangrillo – è un evento importante, perché è la chiusura di un percorso che il nostro partito ha deciso di dedicare a una parte importante del nostro paese, il sud, che in questi ultimi due anni ha mostrato le sue capacità. E’ un sud che si sta emancipando e che è capace di proporsi come traino per il sistema impresa italiano. Sicuramente è un momento complicato, non dei migliori, tra tema dei Dazi, conflitti in corso che hanno ricadute economiche, ma Forza Italia non rinuncia agli impegni assunti coi cittadini”.

Le belle parole spese per Reggio e la Calabria

“Essere qua a Reggio Calabria oggi – ha aggiunto il Ministro – è un segnale di grande attenzione per il Sud ed essere in Calabria significa riconoscere la straordinaria attività che la giunta ha fatto in questi anni. Io che frequento la Calabria abbastanza assiduamente negli ultimi anni ho potuto constatare come questa Regione abbia cambiato marcia, guardando al futuro con fiducia”. Un esempio è la SNA a Reggio: “non è un caso che abbiamo deciso di mettere proprio a Reggio un hub formativa della Scuola della Pubblica Amministrazione, cercando di costituire un hub dove partecipano il sistema universitario locale, le amministrazioni locali, le associazioni”. Di seguito l’intervista completa.