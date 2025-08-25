Ministro tedesco: “Putin non si illuda, l’Ucraina può contare su di noi”

“Putin non dovrebbe farsi illusioni sul fatto che il sostegno della Germania all’Ucraina possa vacillare”, è quanto ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, al suo arrivo a Kiev per una visita non annunciata. “Al contrario, rimaniamo il secondo maggiore sostenitore dell’Ucraina a livello mondiale e il più grande in Europa”, ha aggiunto, sottolineando che “l’Ucraina può continuare a contare sulla Germania”.

