Milazzo, le strategie per migliorare la vivibilità al Tono

Sopralluogo del sindaco di Milazzo, Pippo Midili e dell’assessore Santi Romagnolo, nel litorale di Ponente. Dopo la consegna delle aree demaniali da parte della Regione il Comune intende da subito verificare quali azioni per risolvere le principali criticità in attesa dell’intervento più importante che prevede la riqualificazione dei 7 Km di costa tra il Tono e Bastione.

“La piena disponibilità delle aree demaniali – ha detto il sindaco – ci consente di poter intervenire in maniera idonea per cercare di porre fine a problematiche che si trascinano da decenni. Penso ad esempio a quanto segnalato in più occasioni dai residenti del Tono i quali oltre a subire l’aumento dei flussi nel periodo estivo, lamentano il transito e la sosta delle vetture sui terrapieni causa continua di fastidiosa polvere. Una situazione che non può continuare e oggi che abbiamo titolarità ad intervenire stiamo studiando delle soluzioni che dal prossimo anno attueremo regolamentando sia la sosta, ma anche l’accesso visto che con l’entrata in funzione della Ztl, cercheremo di contingentare i flussi veicolari dando però a tutti la possibilità di arrivare sino alla Ngonia con un servizio navetta continuo, utilizzando magari i due bus elettrici da 25 posti. Soluzioni che comunque a fine stagione saranno condivise con i residenti nel corso di un incontro pubblico che farà al Tono”. Sindaco e assessore hanno poi verificato le zone dove il Pudm ha previsto i lidi.

“Abbiamo verificato che al momento tra il campo sportivo ne sono operativi 6 (Baia del Tono, Stone Beach, La Tonnara, Esperia, Horizon, Medusa) ai quali se ne aggiungono altri già autorizzati. Nel Pudm ne è stato previsto un altro tra l’Horizon e la Tonnara. In tutti i casi anche su questo, per trasparenza, il 30 settembre quando incontrerò i cittadini mostrerò, attraverso le planimetrie, quali saranno i tratti di spiaggia attrezzata e soprattutto quanta area si è riusciti a recuperare rispetto alle concessioni”. Il sopralluogo ha poi interessato il tratto di arenile compreso tra la Gobba del Cammello e il lido Sayonara, interessato da interventi di pulizia e bonifica.