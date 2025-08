Milazzo, presentato il progetto sulla “Supervisione del personale dei servizi sociali”

StrettoWeb

E’ stato presentato questa mattina in aula consiliare il nuovo progetto distrettuale (del quale Milazzo è Comune capofila) sulla “Supervisione del personale dei servizi sociali”. Un progetto gestito dal Siapa che ha come obiettivo principale la garanzia di un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione degli operatori di strumenti che ne gestiscano il benessere e ne preservino l’equilibrio. Interesserà 25 assistenti sociali 2 psicologi, 2 pedagogisti 2 educatore 2 osa e 2 oss del distretto dipendenti degli enti locali. La supervisione professionale si caratterizza come processo di supporto alla globalità dell’intervento professionale dell’operatore sociale, come accompagnamento di un processo di pensiero, di rivisitazione dell’azione professionale ed è strumento per sostenere e promuovere l’operatività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori.

“L’obiettivo generale – come sottolinea l’assessore ai servizi sociali Natascia Fazzeri presente ai lavori assieme al dott. Giuseppe Trifilò responsabile di Siapa e alla dottoressa Debora Colicchia psicologa che si occuperà della supervisione- è la garanzia di un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione degli operatori di strumenti che ne garantiscano il benessere e ne preservino l’equilibrio. E ciò attraverso il rafforzamento della identità professionale individuale; l’elaborazione dei vissuti emotivi degli assistenti sociali e in generale degli operatori sociali; il sostegno al desiderio e al bisogno di prospettive, nella direzione della valorizzazione delle competenze, anche di programmazione, della professione”. “Un’ulteriore progettualità – ha concluso Fazzeri – da portare avanti in linea con gli intenti dell’Amministrazione che ha l’interesse a fornire un servizio sociale di qualità ai cittadini per favorire il benessere della nostra comunità”.