Milazzo: incendio all’interno dell’ex Silvanetta, il rogo vicino a bombole di Gpl

Dalle ore 14:30 circa di questo pomeriggio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo stanno intervenendo in via acqueviole a Milazzo, con APS e PICK-UP con modulo antincendio, per domare un incendio sviluppatosi in un’area un tempo destinata ad eventi e ora purtroppo trasformata in una discarica abusiva a cielo aperto. Durante le operazioni di spegnimento sono stati individuati diversi materiali pericolosi, tra cui bombole di GPL, con rischi potenziali per la sicurezza pubblica.

Dalla sede centrale di Messina è stata inviata anche un’autobotte per garantire maggiore fornitura d’acqua. L’intervento tempestivo ha evitato il peggio eliminando ogni potenziale pericolo. La squadra sta bonificando e mettendo in sicurezza tutta la zona interessata.

Seguiranno aggiornamenti