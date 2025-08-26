Milazzo, al Castello il live di Fiorella Mannoia

Domani sera – 27 agosto – l’atteso concerto di Fiorella Mannoia in un Castello di Milazzo che registrerà il sold out. L’artista romana sarà sul palco del teatro della cittadella fortificata accompagnata dall’orchestra sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco De Bernardis. Per una migliore gestione degli accessi al Castello il Comune garantirà assieme alla SAIS la navetta, al costo del biglietto urbano ordinario. In questa occasione il servizio sarà raddoppiato con due postazioni di partenza. La prima in Piazza XXV Aprile, la seconda dalla riviera di Ponente (zona Gobba del Cammello). Il bus passa da Piazza Marconi – Porto – Marina Garibaldi – Piazza Roma – Via Impallomeni – Borgo.
Il servizio sarà operativo dalle 19,30 alle 21 e dalle 23:30 alle 00:30.
Attivato anche un servizio navetta dedicato ai soggetti diversamente abili (con certificazione). I fruitori dovranno farsi trovare dalle 19 alle 20 presso la piazza antistante la Chiesa di San Francesco.