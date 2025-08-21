Milazzo, a villa Vaccarino la presentazione del libro “La città degli sconfitti”

StrettoWeb

Venerdì 22 agosto alle 18,45 a villa Vaccarino, su iniziativa dell’associazione “Ama camminare in sintonia” ed il patrocinio del Comune, sarà presentata l’ultima fatica letteraria della scrittrice calabrese Ilina Sancineti. L’autore, da sempre innamorata della città di Milazzo vuole ancora una volta omaggiare i lettori presentando il suo ultimo lavoro “La città degli sconfitti, Memorie riflesse d’Arbëria” (Apollo Edizioni). Si tratta di un romanzo fantasy, avvincente e accurato nelle descrizioni. Il testo narra di una scolaresca con problematiche “psico-fisiche” in un istituto nella provincia di Cosenza, precisamente a San Martino di Finita, nella quale viene nominata una giovane docente friulana, Mimì.

Dopo un primo momento di smarrimento, la ragazza viene rapita dalle bellezze di un meridione ricco di storia, cultura e tradizioni e tra le mura della scuola conoscerà, l’amicizia, l’amore e il rispetto per il prossimo. Dopo i saluti istituzionali, dialogherà con l’autrice la studentessa Alessia Crinò. Alcuni brani del libro saranno letti da Pina Mattioli.