Dalla Svizzera si sblocca il mercato del Milan: fatta per Jashari, ora il terzino. E occhio allo scambio per Vlahovic…

La Svizzera potrebbe aver sbloccato il calciomercato del Milan. Sono due i colpi aussie che Igli Tare ha in canna: uno praticamente concretizzato, visite mediche permettendo, l’altro potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Ma procediamo con ordine. Dopo lunghe settimane di estenuanti trattative, proposte e rifiuti al rialzo, invettive e ammutinamenti, Milan e Brugge hanno trovato l’accordo per Ardon Jashari.

I rossoneri hanno alzato l’offerta a 34 milioni + 3 di bonus, una delle cifre più alte sborsate dai rossoneri nelle ultime sessioni di calciomercato. Il giocatore è atteso in Italia in serata, domani effettuerà le visite mediche. Il Milan completa il centrocampo, dopo gli arrivi di Modric e Ricci, con un calciatore che abbina qualità e quantità, investendo parecchio sul nazionale svizzero, miglior giocatore del campionato belga passato.

Calciomercato Milan: Athekame per il ruolo di terzino destro

A proposito di Svizzera, il Milan stringe anche per Zachary Athekame dello Young Boys. Il terzino destro, prossimo ai 21 anni, è già nel giro dell’U21 svizzera e ha disputato una buona stagione da titolare con 8 presenze in Champions League, comprese le gare contro Inter e Atalanta. Il Milan offre 7 milioni, gli svizzeri ne chiedono 10: c’è già il sì del calciatore e limando la distanza fra le parti si potrà chiudere a breve.

Sembra tramontato definitivamente il percorso che portava a Guela Douè dello Strasburgo, il preferito di Max Allegri: troppi i 30 milioni chiesti dalla società francese per il fratello del talentino del PSG.

Calciomercato Milan: scambio Thiaw-Vlahovic?

Una volta finalizzata l’operazione in difesa, il Milan si concentrerà sull’attacco. Difesa e attacco che potrebbero essere legati. Perchè da un lato c’è Thiaw in uscita con il Newcastle che prepara un’offerta, dall’altro il ‘Diavolo’ continua a corteggiare Dusan Vlahovic che la Juventus ha fretta di vendere intorno ai 20 milioni per non rischiare di perderlo a zero in estate, ma allo stesso tempo per evitare una minusvalenza. Pretendenti poche, anche a causa dell’ingaggio pesante da 12 milioni.

Allegri lo conosce bene, il Milan lo vuole, l’ingaggio dovrà essere almeno dimezzato. I rossoneri busseranno nella seconda metà di agosto, quando la Juventus avrà poco tempo per trattare. Oppure una contropartita potrebbe sbloccare subito la trattativa: ai bianconeri serve un centrale e, dopo aver preso Kalulu ed essere stati vicini a Tomori, potrebbero chiedere uno scambio proprio per Thiaw.

Il Milan valuta il tedesco una 30ina di milioni, va coperto il disavanzo in qualche modo. L’ipotesi Premier sembra comunque pià allettante per il calciatore. In ogni caso, i rossoneri potrebbero tornare sul mercato per un centrale in sostituzione.