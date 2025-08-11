Milan, ciao Thiaw: il sostituto arriva dalla Serie A. In attacco colpo dalla Premier League

StrettoWeb

Con un’operazione rapida e parecchio fruttuosa, finalizzata nel weekend, il Milan ha piazzato un’altra importante cessione. Dopo i 70 milioni (bonus compresi) per Reijnders, i rossoneri hanno ceduto Malick Thiaw al Newcastle per 38 milioni +4 di bonus. Una cifra sorprendente che, al netto del potenziale del giovane centrale tedesco, cozza con le prestazioni dell’ultima stagione giocata in rossonero. E Tare ha già pronto il sostituto.

Manca solo lo scambio di documenti affinchè Koni De Winter, centrale del Genoa, si trasferisca all’ombra della Madonnina per 20 milioni bonus compresi. Il Milan aveva provato a sondare Leoni e Comuzzo ma i 40 milioni richiesti dal Parma e l’incedibilità del centrale della Fiorentina, hanno fatto virare i rossoneri verso il centrale ex Juventus.

Calciomercato Milan: in attacco si studia la formula per Hojlund

A proposito dei bianconeri: dall’operazione De Winter la Juventus incasserà il 15% dalla percentuale sulla rivendita che deteneva sul calciatore. Un’operazione che possa agevolare il trasferimento di Vlahovic al Milan? Chissà… intanto i rossoneri continuano a trattare per Rasmus Hojlund. L’ok del calciatore è già arrivato, restano da limare le distanze con il Manchester United che, ufficializzato Sesko, è pronto alla cessione dell’ex Atalanta. Si lavora sulle cifre: i ‘Red Devils’ vogliono almeno 35 milioni, il Milan pensa a un prestito con diritto. Le sensazioni sono positive.