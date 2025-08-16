Migranti: parte da Trapani la nuova nave dell’ong Mediterranea

Luca Casarini
StrettoWeb

E’ partita da Trapani la missione della ong Mediterranea Saving Humans con la nuova imbarcazione ceduta dalla no profit tedesca Sea Eye. “Collaborare tra organizzazioni – spiega Luca Casarini, tra i fondatori di Mediterranea – è sostenersi reciprocamente e serve a rendere il soccorso civile in mare più efficace e più forte, nella speranza e nella volontà di mettere fine alle morti nel Mediterraneo, un mare sempre più trasformato in un confine letale. Come diciamo sempre: prima si salva, poi si discute. Il resto viene dopo”.

“Non ci rassegniamo all’idea che il Mediterraneo debba restare un cimitero senza croci. Non stiamo a guardare. Non accettiamo l’inerzia. Raddoppiamo”, conclude Casarini.

