Migranti: in 30 sbarcano a Roccella, tra loro anche 9 minori non accompagnati

Foto Ansa
Nuovo sbarco di migranti in Calabria. Una motovedetta della Capitaneria di Porto ha sbarcato all’alba di oggi a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, trenta migranti soccorsi nel mare Jonio. Il gruppo è composto da 21 uomini adulti e nove minori non accompagnati, di presunte nazionalità egiziana e bangladese. I migranti sono stati temporaneamente alloggiati nella tensostruttura realizzata dalla Protezione civile nel porto della Locride per i controlli sanitari ed amministrativi.

