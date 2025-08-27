Michele Dileo presenta il libro “Pirruncejati”: un viaggio nella memoria della Calabria tra soprannomi, poesie e versi antichi

L’opera nasce dal desiderio di custodire e tramandare la memoria popolare della Calabria

Libro Pirruncejati
StrettoWeb

È stato presentato, a Francavilla Angitola (Vibo Valentia), il nuovo libro di Michele Dileo, poeta e scrittore in vernacolo, dal titolo “Pirruncejati”. Un’opera che nasce dal desiderio di custodire e tramandare la memoria popolare della Calabria, attraverso soprannomi, poesie e versi che raccontano la vita, le tradizioni e l’identità di una terra profondamente legata alle proprie radici.

Di seguito, le interviste realizzate nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, tra cui quella allo stesso autore.

