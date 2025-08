Messina Volley, confermata l’opposto Adriana Ignoto

StrettoWeb

Nuova riconferma per il Messina Volley che ufficializza, per la stagione di Serie C femminile 2025-2026, l’opposto Adriana Ignoto. Per l’atleta di Acireale, classe 2000, questa è la seconda stagione in maglia giallo blu, dopo aver vestito in precedenza le casacche dell’Unime, della Golden Volley Acicatena, della Pallavolo Acireale e della Polisportiva Acireale. Ignoto si unisce alle riconferme di Michela Laganà e Silvana Natoli ed nuovi inserimenti Barbora Basile, Alessandra Cuzzola e Giulia Bisicchia.

“La mia riconferma – commenta il numero 10 del team peloritano – è un’ulteriore prova del fatto che gli obiettivi della società ed i miei continuano ad andare nella stessa direzione. Inoltre continua il sogno che abbiamo lasciato nella stagione precedente e, di conseguenza, si rinforza la volontà di fare bene in questa nuova stagione. Dopo un anno posso dire che questa società sostiene le atlete e posso solo ringraziare questo sodalizio, motivo per il quale non ho dubitato la mia riconferma al Messina Volley“.