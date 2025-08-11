Messina, venerdì 15 agosto apertura straordinaria del Gran Camposanto e di tutti i cimiteri cittadini

StrettoWeb

“Venerdì 15 agosto, in occasione della ricorrenza della Festività dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, il Gran Camposanto e tutti i cimiteri cittadini saranno aperti ai visitatori dalle ore 8 sino alle 13. Mercoledì 13 il Gran Camposanto e giovedì 14 agosto tutti gli altri cimiteri cittadini osserveranno, invece, regolarmente la rispettiva chiusura settimanale”. Così in una nota il Comune di Messina informa degli orari dei cimiteri nel territorio comunale.

Le parole dell’assessore Minutoli

“L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione Basile – ha spiegato l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Massimiliano Minutoli – di permettere a tutti i cittadini di rendere omaggio ai propri cari in una giornata speciale, garantendo loro un momento di raccoglimento e memoria. L’apertura del prossimo 15 agosto è un gesto di vicinanza alla nostra comunità”.