Messina, uomo muore a casa Amhed

Tragedia a Casa Ahmed a Messina, la struttura che ospita i minori migranti non accompagnati. Un ex dipendente della struttura, che si trovava in visita agli ex colleghi, è morto per cause ancora in corso di accertamento (cause naturale? Malore?). Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso ed i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del malcapitato.