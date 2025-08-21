Un vasto incendio sta interessando le campagne nei pressi del viadotto Tarantonio, nel comune di Villafranca Tirrena, e le fiamme stanno lambendo l’autostrada A20 Messina-Palermo. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco e gli uomini della Forestale con a supporto un elicottero. L’arteria al momento è percorribile anche se si registra qualche rallentamento per via della situazione precaria.
Messina, un grave incendio lambisce l’autostrada A20
