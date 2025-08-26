Messina, truffa da 20 mila euro ai danni di banca e ordine professionale: tre misure cautelari

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Patti che, su richiesta della Procura della Repubblica di Patti, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini, rispettivamente un sessantenne residente nella provincia di Ferrara ed un ventenne residente nella provincia di Ravenna, e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di un terzo indagato, un ventunenne residente nella provincia di Bologna, ritenuti gravemente indiziati del reato di truffa aggravata commessa, in concorso tra loro, ai danni di un istituto bancario e di un ordine professionale del comune di Patti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di P.S. di Patti, acquisita la denuncia da parte dell’istituto bancario, si sono adoperati immediatamente per avviare le indagini volte ad appurare quanto accaduto e le modalità della truffa.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i tre uomini – attraverso diverse richieste di assistenza ed un falso mandato di pagamento – qualificandosi come delegati di un ordine professionale di Patti, hanno tratto in inganno personale dell’istituto bancario inducendolo a compiere, per conto dell’ordine professionale, un bonifico bancario urgente per un importo di quasi 20.000 euro in favore di uno degli indagati.

L’immediato intervento dei poliziotti ha consentito, tuttavia, di rintracciare e di bloccare la quasi totalità delle somme versate dall’istituto bancario, ancor prima che gli indagati potessero prelevarle o comunque farne perdere le tracce.

Le successive indagini degli agenti del Commissariato di Patti, condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Patti, anche attraverso l’analisi dei flussi bancari, hanno permesso di identificare gli autori della truffa e di disporne l’interrogatorio preventivo da parte del GIP di Patti il quale, accogliendo il grave quadro indiziario prospettato, con ordinanza ne ha disposto la sottoposizione alle suddette misure cautelari.

Pertanto, attesi i luoghi di residenza dei tre indagati, i poliziotti della Squadra Mobile di Ravenna, della Squadra Mobile di Ferrara, del Commissariato di P.S. di Lugo (RA) e del Commissariato di P.S. di Imola (BO), hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Patti, procedendo al rintraccio e all’arresto dei primi due indagati ed alla sottoposizione del terzo indagato alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.