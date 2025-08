Messina, spettacolo nello Stretto per le prove delle Frecce Tricolori | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Si sono svolte nello Stretto, le spettacolari prove del percorso di volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, offrendo un suggestivo assaggio dell’Airshow di domani, domenica 3 agosto. Per la prima volta nella sua storia, la Città di Messina ospiterà la leggendaria Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. La manifestazione è promossa dall’Aero Club dello Stretto con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Aeronautica Militare. Intanto, nel pomeriggio, è stato ufficialmente aperto il Villaggio Azzurro dell’Aeronautica Militare.

“Opportunità imperdibile”

“L’atmosfera si fa sempre più emozionante: al via le prove in vista del grande Air Show che vedrà protagoniste domani pomeriggio le Frecce Tricolori nel nostro cielo. Un’opportunità imperdibile per valorizzare e promuovere la nostra città”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.