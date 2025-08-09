A Messina lo spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria | FOTO

Nel tratto di mare antistante la Chiesa di Grotte, a Messina, ha preso il via il “Palio d’Agosto – Trofeo Don Giovanni d’Austria”, che dal 2011 è parte integrante della manifestazione dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria, curata dall’Associazione Aurora in collaborazione con il Comune, enti istituzionali e associazioni culturali. La regata si è conclusa davanti alla Madonnina del Porto, precedendo l’arrivo del Corteo Navale con in testa la nave scuola della Marina Militare “Palinuro”. L’evento, le cui origini risalgono al XVII secolo, rappresenta una delle più autentiche espressioni dello spirito marinaro delle contrade rivierasche messinesi.
A seguire, presso il porticciolo Marina del Nettuno, ha avuto luogo lo Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria. Il Corteo Navale, guidato dalla Palinuro, è stato composto da flotte navali istituzionali e da numerose imbarcazioni tradizionali e moderne: le barche a vela Yael, Nerea, Blu Angel, Mascalzone Siculo, il catamarano Lo Spirito di Stella, la Cattiva, Eletta di Palmi e la feluca Simone. Il figlio di Carlo V, Don Giovanni d’Austria, è stato accolto a terra dal Corteo Storico, che lo ha accompagnato lungo la Passeggiata a Mare e Largo Minutoli, per poi raggiungere la Scalinata di Palazzo Zanca in Piazza Unione Europea, dove si è svolta la tradizionale cerimonia del saluto.