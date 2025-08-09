A Messina lo spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria | FOTO

A seguire, presso il porticciolo Marina del Nettuno, ha avuto luogo lo Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria. Il Corteo Navale, guidato dalla Palinuro, è stato composto da flotte navali istituzionali e da numerose imbarcazioni tradizionali e moderne: le barche a vela Yael, Nerea, Blu Angel, Mascalzone Siculo, il catamarano Lo Spirito di Stella, la Cattiva, Eletta di Palmi e la feluca Simone. Il figlio di Carlo V, Don Giovanni d’Austria, è stato accolto a terra dal Corteo Storico, che lo ha accompagnato lungo la Passeggiata a Mare e Largo Minutoli, per poi raggiungere la Scalinata di Palazzo Zanca in Piazza Unione Europea, dove si è svolta la tradizionale cerimonia del saluto.