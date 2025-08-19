Messina, sospensione temporanea a Zafferia del capolinea degli autobus ATM

StrettoWeb

Oggi, martedì 19 agosto, sino alle 22.30, è prevista la sospensione temporanea del capolinea degli autobus ATM, sito nella piazza antistante la chiesa di San Nicolò, a Zafferia, a Messina. Il provvedimento è stato disposto per consentire lo svolgimento del “Pellegrinaggio Giubilare Giovani” e della relativa manifestazione.